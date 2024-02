Silgan Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Silgan, ein Unternehmen aus der "Behälter & Verpackung"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,25 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche, die im Durchschnitt um -7,2 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -10,05 Prozent für Silgan. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,2 Prozent verzeichnete, liegt Silgan 10,05 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei Silgan festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Bereich der Dividende schüttet Silgan derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 8341,2 Prozentpunkte (1,67 % gegenüber 8342,87 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Abschließend betrachtet die technische Analyse die Kursentwicklung von Silgan. Aktuell liegt der Kurs mit 44,28 USD um +0,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -0,27 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.