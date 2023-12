Silgan Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Silgan-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 42,32 USD einen Abstand von -8,34 Prozent zum GD200 (46,17 USD) aufweist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 41,48 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,03 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Silgan als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Silgan derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 8244,89 Prozentpunkte (1,73 % gegenüber 8246,62 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt die Analyse, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich in den letzten Wochen die Stimmung für Silgan kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Daher erhält Silgan auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Silgan-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Silgan vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 55,17 USD angesiedelt. Dies würde eine zukünftige Performance von 30,36 Prozent bedeuten, da derzeit die Aktie bei 42,32 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Die gesamte Analysteneinschätzung ergibt daher insgesamt das Rating "Gut".