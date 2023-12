Silgan Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Silgan-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 44,95 USD um -1,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (45,82 USD) abweicht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (41,69 USD), liegt der aktuelle Schlusskurs um +7,82 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Silgan-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Silgan im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,73 % aus, was 8272,15 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 8273,88 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten schätzen die Silgan-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten sind 3 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 54,8 USD, was einer Erwartung von 21,91 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.