Silgan Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Silgan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 45,35 USD gestiegen ist, während der aktuelle Kurs bei 43,95 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -3,09 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 42,88 USD, was einem Abstand von +2,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass es in den letzten Monaten keine wesentliche Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Silgan-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur einem Tag negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") hat die Silgan-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -11,32 Prozent erzielt, was 67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 55,68 Prozent, und Silgan liegt aktuell 67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.