Silgan Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Silgan 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" unterdurchschnittlich ist, da diese im Durchschnitt ein KGV von 93 haben. Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Silgan derzeit neutral ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 45,91 USD, während der Kurs der Aktie (44,22 USD) um -3,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 41,56 USD, was einer Abweichung von +6,4 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im letzten Jahr erhielt Silgan insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose von 54,8 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 23,93 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Silgan eher neutral diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen grün, während überwiegend neutral an sechs Tagen diskutiert wurde. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird Silgan aufgrund fundamentaler, technischer und Anleger-Analysen als "Gut" bis "Neutral" bewertet.