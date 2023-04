Silgan Aktie: Eine Einschätzung der aktuellen Lage

Die Silgan-Aktie ist seit etwa 200 Handelstagen Überprüfungen unterzogen worden. Im Durchschnitt betrug der Schlusskurs der Aktie während dieser Zeit 48,34 USD. Am letzten Handelstag wurde ein Kurs von 48,00 USD beobachtet, was einem Unterschied von -0,71 Prozent entspricht. Eine charttechnische Bewertung ergibt eine neutrale Einschätzung.

Neben dem Durchschnittswert über die letzten 200 Tage wird auch der gleitende Durchschnitt über die letzten 50 Tage analysiert. Der letzte Schlusskurs (48,00 USD) liegt nahe bei diesem Wert und zeigt einen Unterschied von -9,34 Prozent auf. Aufgrund dieser Entwicklung muss die Silgan-Aktie aus charttechnischen Gründen schlecht bewertet werden.

Insgesamt lässt sich sagen: Die Silgan-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine nur durchschnittliche Entwicklung gezeigt und sollte aktuell mit...