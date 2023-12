Silex Systems Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Silex Systems":

Die Silex-Aktie wird derzeit von unseren Analysten mit gemischten Bewertungen beurteilt. In Bezug auf die Dividendenpolitik weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -4,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Silex-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 38,78 als neutral eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 29 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die einfache Charttechnik wird die Silex-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führen zu einer "Gut"-Bewertung.

Die Beiträge zu Silex in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Insgesamt wird die Silex-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als neutral eingestuft.