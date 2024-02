Silex Systems Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Silex Systems":

Die Silex-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,51 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) für Silex liegt bei 93,33, was als überkauft betrachtet wird, und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51 eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um Silex ist hingegen positiv, wie eine Analyse sozialer Plattformen zeigt. Die Kommentare und Befunde sind überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Silex-Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +27,51 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 4,57 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Silex-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.