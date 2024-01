Silex Systems Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Silex Systems":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Silex-Aktie hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) von 55,56 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Dividendenrendite von Silex liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,7 % als schlecht eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs um 14,29 % über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und um 13,33 % über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Silex-Aktie damit gemischte Bewertungen in Bezug auf Stimmung, Diskussion, Dividende und technische Analyse.