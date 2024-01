Silex Systems Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Werte dazwischen gelten als neutral. Für die Silex-Aktie liegt der RSI bei 35,29, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 23,6 und wird als "gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher bekommt die Aktie eine "neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Silex-Aktie eine Abweichung von +28,49 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +25,68 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schneidet Silex im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Die Differenz beträgt 4,65 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.