Silex SystemsADR-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Silex ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Silex im Vergleich zur Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine niedrigere Rendite von 0 % aus. Dies liegt 4,71 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als negativ bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Silex-Aktie am letzten Handelstag deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten daher eine positive Bewertung.

Zusammenfassend erhält Silex insgesamt eine positive Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung und die technische Analyse, während die Dividendenrendite und das Sentiment und Buzz als neutral bis schlecht bewertet werden.