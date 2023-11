Silence Urban Mobility entscheidet sich für IRP als Lieferant von Motorfahrschaltern für die Plattformen des Unternehmens im Bereich der städtischen Mobilität

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -IRP Systems, ein führender Anbieter von hochmodernen Lösungen für elektrische Antriebssysteme im Bereich Elektromobilität, hat ein Handelsabkommen mit Silence Urban Mobility, Europas führendem Erstausrüster (OEM – Original Equipment Manufacturer) auf dem Gebiet der städtischen Mobilität, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird IRP seine fortschrittlichen Dynamic 6 Motorfahrschalter für eine Vielzahl von Elektromobilitätsplattformen an Silence liefern.IRP wird Silence seine fortschrittlichen Motorfahrschalter zur Verfügung stellen, nachdem strenge und anspruchsvolle Prüf-, Validierungs- und Homologationsprozesse erfolgreich abgeschlossen wurden. Silence ist entsprechend positioniert, um die branchenweit besten Elektrofahrzeuge anzubieten, die mit Steuereinheiten von IRP ausgerüstet sind, wodurch höchste Qualität und Langlebigkeit gewährleistet werden und garantiert ist, dass auch den anspruchsvollsten Sicherheitsstandards – einschließlich ISO26262 – entsprochen wird. Die Steuereinheiten von IRP werden den Fahrzeugen von Silence zudem eine überragende Leistungsfähigkeit verleihen und für ein einzigartiges Fahrerlebnis sorgen.Eduardo Quesada, Direktor für Forschung & Entwicklung bei Silence, erklärte: „Wir arbeiten seit über drei Jahren sehr eng mit IRP Systems zusammen. Silence und IRP haben gemeinsam den neuen Motorfahrschalter für unsere Fahrzeuge nach höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt. Der Beweis für die guten Ergebnisse der Zusammenarbeit ist die Einführung dieser Steuereinheiten in unser Sortiment an Vierradfahrzeugen."„IRP ist sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Silence, Europas Lieferant Nummer 1 im Bereich Elektromobilität. Wir sind sicher, dass die beiden Unternehmen gemeinsam erfolgreiche Elektrofahrzeuge liefern werden, die es Silence ermöglichen, seine Vorherrschaft auf dem Markt zu erhalten und zu stärken", fügte Moran Price, CEO von IRP Systems, hinzu.Informationen zu IRP SystemsIRP Systems liefert innovative und leistungsstarke elektrische Antriebssysteme. Das breite Produktportfolio des Unternehmens dient einer Vielzahl von Elektromobilitätsplattformen und macht Elektromobilität für alle und überall zugänglich. Der Einsatz von IRPs bahnbrechender Technologie in den Bereichen Steuerungsalgorithmen und Antriebsstrangdesign erzielt ein beispielloses Maß an Effizienz und Leistung. Dadurch werden ein einzigartiges Fahrerlebnis und fortschrittliche Funktionen geboten, wobei die Kosten günstig gehalten werden.Informationen zu SilenceSilence ist der Elektrofahrzeughersteller von ACCIONA. Das Unternehmen entwickelt unter Verwendung seiner eigenen Technologie emissionsfreie Motorräder und Autos mit austauschbaren Akkus. Im Jahr 2022 war Silence das vierte Jahr in Folge der europäische Marktführer beim Verkauf von Elektromotorrädern. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einem Marktanteil von 22,7 % ab. Silence wird in Kürze das S04 vorstellen, ein kleines zweisitziges Elektroauto für den Stadtverkehr, ebenfalls mit austauschbaren Batterien. www.silence.ecoView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/silence-urban-mobility-entscheidet-sich-fur-irp-als-lieferant-von-motorfahrschaltern-fur-die-plattformen-des-unternehmens-im-bereich-der-stadtischen-mobilitat-301980157.htmlPressekontakt:Refael Saadon,Tätigkeit: Marketingdirektor,E-Mail: refael@irpsystems.com,Telefonnummer: +972546606190Original-Content von: IRP Systems, übermittelt durch news aktuell