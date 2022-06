Silberpreis: Die Lage bleibt angespannt!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Noch immer schafft der Silberpreis es nicht, sich aus seiner negativen Tendenz zu befreien. Zwar konnte das Edelmetall am Freitag zumindest ein wenig von einer besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Auf Wochensicht gaben die Preise aber dennoch um 2,2 Prozent nach. Zeitweise wagten die Bären sogar schon einen Ausflug unter die Linie von 21 US-Dollar je Feinunze, was es… Hier weiterlesen