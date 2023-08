Silber: Das vergessene Edelmetall steht vor einer großen Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

Wenn es um die Edelmetalle geht, denken die meisten Anleger zunächst an das Gold. Nur wenigen kommt das Silber in den Sinn. Dabei steht das Silber vor einer großen Zukunft, denn Silber ist das Metall der Energiewende und Elektromobilität. Ohne Silber wäre der Bildschirm, auf dem Sie diese Ausgabe lesen, schwarz und die neuen Fahrzeuge mit Elektromotor benötigen knapp zweimal so viel Silber pro Fahrzeug wie Autos mit Verbrennungsmotor.

Aktuell steht eine neue Generation von Solarzellen vor der Einführung. Sie benötigt nicht wie die bislang gefertigten Solaranlagen zehn Milligramm Silber pro Watt erzeugter Leistung, sondern 22 Milligramm. Gleichzeitig soll die Zahl der verbauten Solarzellen deutlich gesteigert werden. Damit ist klar, dass auf das Silber eine stark steigende Nachfrage zukommen wird. Aktuell steht...