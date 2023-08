Silber: Ein unterschätztes Edelmetall mit viel Potenzial für die Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Freut mich sehr, dass Sie hier sind! Heute möchten wir eine Diskussion führen, die für viele von Ihnen aufschlussreich sein könnte: Investitionen. Es gibt zahlreiche Optionen zur Geldanlage, aber…

Bei Edelmetallen denken Anleger meistens zuerst an Gold. Silber kommt jedoch selten in Betracht. Trotzdem hat Silber enorme Zukunftsaussichten, da es das Metall der Energiewende und Elektromobilität ist. Ohne Silber wäre Ihr Bildschirm dunkel und neue Elektroautos benötigen fast doppelt so viel Silber pro Fahrzeug wie Autos mit Verbrennungsmotoren.

Derzeit steht eine revolutionäre Generation von Solarzellen kurz vor der Markteinführung. Im Gegensatz zu bisherigen Solarsystemen brauchen sie nicht zehn Milligramm Silber pro erzeugtem Watt Leistung, sondern 22 Milligramm. Gleichzeitig soll die Menge der eingebauten Solarzellen...