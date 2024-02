Sikri Holding AS Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Spir Asa wird der RSI der letzten 7 Tage auf 65,12 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 61,94 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung für Spir Asa führt.

Das Anleger-Sentiment für die Spir Asa-Aktie wird positiv eingeschätzt, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen konzentrierten sich ebenfalls auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Spir Asa-Aktie für den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt eine negative Abweichung von 9,85 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist eine negative Abweichung von 6,69 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spir Asa somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Spir Asa eine neutrale bis negative Bewertung auf Basis des Relative Strength Index, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.