Sikri Holding AS Aktie: Das ist erstaunlich

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Spir Asa eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Spir Asa daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für Spir Asa bei 35,71, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Spir Asa aktuell bei 6,8 NOK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 6,4 NOK aus dem Handel und baute damit einen Abstand von -5,88 Prozent auf. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 5,87 NOK angenommen, was einem positiven Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".