Sikri Holding AS Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Aktuell weist der RSI von Spir Asa einen Wert von 48 auf, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 44,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Spir Asa aktuell bei 6 NOK, was +2,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -12,28 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen eher neutral. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen wurde, ergibt die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen eine neutrale Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Somit ergibt sich eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt führt die Zusammenfassung der verschiedenen Bewertungskriterien zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für Spir Asa.