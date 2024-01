Sikri Holding AS Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Spir Asa-Aktie zeigt eine Ausprägung von 25,77, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 41,35, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Spir Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,77 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,82 NOK weicht somit um +0,74 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 5,99 NOK liegt, ergibt sich eine positive Abweichung von +13,86 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Das Anleger-Sentiment für die Spir Asa-Aktie zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Spir Asa-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht als "Neutral" bewertet wird.