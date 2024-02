Sikri Holding AS Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Spir Asa-Aktie wird durch eine technische Analyse betrachtet, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses über einen Zeitraum von 200 Handelstagen betrachtet. Aktuell liegt dieser Wert bei 6,47 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 5,88 NOK liegt, was einer Abweichung von -9,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage. Hier liegt der Wert bei 6,27 NOK, was einer Abweichung von -6,22 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit wird die Spir Asa-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 68,18, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Kommunikation über Spir Asa in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung resultiert.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Dies führte zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung der Spir Asa-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des RSI, während das Anleger-Sentiment positiver ausfällt.