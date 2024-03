Sikri Holding AS Aktie: Ist das noch normal?

Die Spir Asa Aktie wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Spir Asa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt bei Spir Asa einen Wert von 23,08, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,07 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Spir Asa. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, zeigt, dass die Spir Asa derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,31 NOK, während der Kurs der Aktie bei 5,86 NOK liegt, was einer Abweichung von -7,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 6,11 NOK zeigt eine Abweichung von -4,09 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".