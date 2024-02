Sikri Holding AS Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Spir Asa-Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 68,18, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Erweitert man die Betrachtung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Spir Asa-Aktie in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Anzeichen dafür, ob es aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Spir Asa unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten zwei Tagen eine deutlich positive Richtung. Auch die verstärkten positiven Diskussionen der Anleger führten die Redaktion zu der Bewertung "Gut" für das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Spir Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 6,47 NOK. Da der letzte Schlusskurs bei 5,88 NOK liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt ergibt sich somit für die simple Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für die Spir Asa-Aktie.