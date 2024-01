Sika ADR Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Die Sika-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,49 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,69 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Sika in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,22 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,99 Prozent im Branchenvergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -2,77 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,77 Prozent hatte, liegt Sika um 7,99 Prozent darüber. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sika-Aktie am letzten Handelstag bei 273,7 CHF lag, was einem Unterschied von +11,39 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (245,71 CHF) entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sika-Aktie zeigt einen Wert von 15 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert mit 19,74 im überverkauften Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sika.