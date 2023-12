Sika ADR Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Der Aktienkurs von Sika hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,22 Prozent erzielt, was 9,2 Prozent über dem Durchschnitt (-3,98 Prozent) im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -3,98 Prozent, und Sika liegt aktuell 9,2 Prozent über diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Sika eine Dividendenrendite in Höhe von 1,49 % erzielt werden, was 2,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Sika derzeit um +14,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,03 Prozent, was die Gesamteinschätzung aus charttechnischer Sicht als "Gut" ergibt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 40, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Sika 40,17 Euro zahlt. Dies ist 29 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.