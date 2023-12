Sika ADR Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Die Sika-Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,49 Prozent auf, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Chemikalien" liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem eher unrentablen Investment, weshalb die Redaktion sie mit einer "Schlecht"-Bewertung belegt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Die 200-Tage-Linie der Sika liegt bei 245,1 CHF, während der Aktienkurs aktuell bei 271,1 CHF liegt, was einem Abstand von +10,61 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, mit einer Differenz von +17,17 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse eine Bewertung von "Gut".

Der Aktienkurs der Sika verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,22 Prozent, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +4,69 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Sika-Aktie mit einer Überperformance von 4,69 Prozent über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich auch in verstärkten Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sika in den letzten ein bis zwei Tagen widerspiegelt. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.