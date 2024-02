Sika ADR Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Sika-Aktie handelt derzeit mit einem Kurs von 254,3 CHF und ist damit um +2,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,84 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sika liegt bei 40,17, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien" von 28 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sika diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich hauptsächlich positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.