Siili Solutions Oyj Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausreißer, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Siili-Aktie liegt bei 37,5, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher mit "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gesehen wird. Insgesamt wird daher die Kategorie des RSI mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl für den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 9,28 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,16 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Siili basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.