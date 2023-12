Siili Solutions Oyj Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "TPG Re Finance Trust":

Die technische Analyse der Siili-Aktie zeigt gemischte Signale. Beim Betrachten des langfristigen 200-Tages-Durchschnitts liegt der aktuelle Wert bei 12,76 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 8,84 EUR deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -30,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 9,03 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs von 8,84 EUR, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Siili auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung ist hingegen größtenteils positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien und die letzten Nachrichten über das Unternehmen waren vor allem positiv, wodurch Siili eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage der Siili-Aktie hat einen Wert von 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage Basis eine "Neutral"-Einstufung. In Summe führt die RSI-Bewertung zu einem "Gut"-Rating für Siili.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussionsintensität in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.