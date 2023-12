Siili Solutions Oyj Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Siili-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,72 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,66 EUR liegt somit deutlich darunter, was einer Differenz von -31,92 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,01 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nur knapp darunter (-3,88 Prozent). Daher erhält die Siili-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Siili-Aktie einen Wert von 31,03, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Siili diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Siili in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Siili-Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

