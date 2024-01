Siili Solutions Oyj Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "PyroGenesis":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Siili ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den vergangenen Wochen. Dies wurde ausgewertet, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Siili bei 9,5 EUR und ist damit um +6,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -22,26 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Siili beträgt 86,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Siili weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Siili in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Siili gemessen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.