Siic Environment Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Siic Environment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche durchschnittlich einen Rückgang von -7,26 Prozent, was bedeutet, dass Siic Environment eine Outperformance von +17,95 Prozent erzielt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -7,26 Prozent, und Siic Environment übertraf diesen Durchschnittswert um 17,95 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird Siic Environment in beiden Bereichen mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment gegenüber Siic Environment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Siic Environment diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Siic Environment liegt momentan bei 38,46 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Siic Environment beträgt aktuell 0,22 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,188 SGD liegt, was eine Abweichung von -14,55 Prozent bedeutet. Daher erhält Siic Environment in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Siic Environment basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.