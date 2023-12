Siic Environment Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Siic Environment hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,184 SGD erreicht, was 12,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -16,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Siic Environment in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Siic Environment daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Siic Environment aktuell mit einem Wert von 42,86 als neutral betrachtet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird daher für den RSI eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Im Branchenvergleich hat Siic Environment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche, die im Durchschnitt um -10,13 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +19,66 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,13 Prozent hatte, liegt Siic Environment um 19,66 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.