Siic Environment Aktie: Was macht der Markt?

Die Siic Environment-Aktie wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 0,22 SGD, während der Aktienkurs bei 0,19 SGD liegt, was einem Abstand von -13,64 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,21 SGD liegt, was einer Differenz von -9,52 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine positive Performance. Siic Environment erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um -8,56 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,26 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor konnte Siic Environment mit einer Rendite, die 19,26 Prozent über dem Durchschnitt lag, punkten.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine neutrale Diskussion in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Relative-Strength-Index (RSI) zeigt, dass Siic Environment auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch bei 51,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Siic Environment aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung, während die Performance im Branchenvergleich zu einer positiven Bewertung führt.