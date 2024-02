Siic Environment Aktie: Wann tut sich was?

Die Anlegerstimmung zu Siic Environment, einem Unternehmen im Bereich Wasserversorgung, war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls überwiegend neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Siic Environment daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die gezahlte Dividende und den aktuellen Kurs weist Siic Environment derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,37 %. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Siic Environment derzeit bei 0,22 SGD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,194 SGD liegt, was einer Differenz von -11,82 % entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,19 SGD, was einer Differenz von +2,11 % entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungs- und Diskussionsanalyse ergab, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Daher erhält Siic Environment in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wurde das Unternehmen daher auf verschiedenen Ebenen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.