Siic Environment Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Siic Environment war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab hauptsächlich positive Themen, und an sieben Tagen war die Stimmung eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral eingestuft. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Siic Environment eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Siic Environment eine Rendite von 3,47 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Wasserversorgung" beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -7 Prozent, während Siic Environment mit 10,48 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Siic Environment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 SGD, während der Kurs der Aktie (0,194 SGD) um -11,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,19 SGD, was einer Abweichung von +2,11 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der derzeit in Siic Environment investiert, mit einer Dividendenrendite von 0 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 7,32 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.