Siic Environment Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Siic Environment weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,32 % in der Wasserversorgungsbranche. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Siic Environment mit 3,47 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Wasserversorgungsbranche kommt auf eine mittlere Rendite von 6,75 Prozent, was bedeutet, dass Siic Environment mit 3,28 Prozent deutlich darunter liegt und daher auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Siic Environment-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 37,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 44,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Siic Environment-Aktie bei 0,22 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,197 SGD, was einem Unterschied von -10,45 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,19 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Fall führt. Insgesamt erhält Siic Environment daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.