Sihuan Pharmaceutical Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Anleger-Sentiment für Sihuan Pharmaceutical bleibt in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sihuan Pharmaceutical liegt bei 83,33 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 59,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sihuan Pharmaceutical derzeit 5, was eine positive Differenz von +2,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" ergibt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik heute mit "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 26 für Sihuan Pharmaceutical, was bedeutet, dass die Börse 26,47 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 im Bereich "Arzneimittel". Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.