Sihuan Pharmaceutical Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Sihuan Pharmaceutical-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,68 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,62 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,82 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,66 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -6,06 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Sihuan Pharmaceutical-Aktie bei -34,61 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -17,84 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Sihuan Pharmaceutical-Aktie mit 16,77 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und war in Bezug auf Sihuan Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sihuan Pharmaceutical liegt bei 26, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 39,14) unter dem Durchschnitt (ca. 32 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.