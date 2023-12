Sihuan Pharmaceutical Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Sihuan Pharmaceutical schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Mit 5,6 % liegt die Dividendenrendite 2,11 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 3,49 %. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sihuan Pharmaceutical-Aktie beträgt 55, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 60,71 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Sihuan Pharmaceutical daher ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sihuan Pharmaceutical beträgt derzeit 26, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 39 eine Unterbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Sihuan Pharmaceutical eine Performance von -18,6 %, was eine Underperformance von -8,95 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -9,65 % bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 8,31 % im Vergleich zur mittleren Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors von -10,29 %. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

