Significo übernimmt Piobyte und setzt seinen Weg in der Neudefinition von digitalen Gesundheitsprodukten konsequent fort.

Berlin (ots/PRNewswire) -Die Significo GmbH, ein Unternehmen für datenbasierte, nutzerzentrierte Gesundheitssoftware, gibt die strategische Übernahme des renommierten Softwareentwicklungsunternehmens Piobyte bekannt und setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort. Die Übernahme erfolgt nach einer sehr erfolgreichen und langjährigen Partnerschaft."Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in unserer Mission, die Gesundheitssoftware neu zu definieren", sagte Rick McCartney, DNP, CEO der Significo GmbH. "Die Integration von Piobyte ist mehr als eine Erweiterung. Sie ist die Folge einer langjährigen Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Vision. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft und die Bereicherung unseres Teams durch die exzellente Expertise und die hervorragenden Fähigkeiten der Piobyte."Das 2010 gegründete Unternehmen Piobyte mit Sitz in Potsdam entwickelt Softwarelösungen für Webportale, Hardware-Integrationen und mobile Apps. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Healthcare Compliance und Digital Therapeutics.Significo entwickelt digitale Gesundheitslösungen, die möglichst viele Menschen befähigen, ihre Gesundheit positiv zu beeinflussen. Significo bietet sowohl maßgeschneiderte Produkte als auch Apps zur Lizenzierung und deren Anpassung auf die individuellen Kundenbedarfe. Die Akquisition ermöglicht es Significo, einen umfassenderen Service, Produkte und Lösungen für deutsche Krankenkassen und Versicherungen, große Arbeitgeber, die Pharmaindustrie und Verbraucher anzubieten.Piobyte, bekannt für sein Team von außergewöhnlich qualifizierten Mitarbeitenden, passt perfekt zur Ethik und Kultur von Significo und verspricht eine nahtlose Integration sowie eine gemeinsame Teamausrichtung. Das neue Team hat ein gemeinsames Ziel: die Gesundheit der Menschen durch Innovationen zu verbessern. Schlankes, professionelles Prozessmanagement und umfassende Dokumentationserfahrung von Piobyte verbessern die Effizienz von Significo weiter und gewährleisten die Erstellung von qualitativ hochwertigen, auf den Menschen ausgerichteten, digitalen Gesundheitslösungen."Es ist eine sehr spannende Zeit für mich. Ich freue mich darauf, gemeinsam in einem starken Team Projekte umzusetzen und die Projekte zum Erfolg zu führen. Auch wenn ich viele meiner Kolleginnen und Kollegen bereits aus unserer vorherigen Zusammenarbeit kenne, freue ich mich darauf, neue Kollegen kennenzulernen," sagt Jonas Bruestel, Software Engineer bei Piobyte.Durch die Übernahme wird die kontinuierliche Innovation und Entwicklung beider Unternehmen weiter ausgebaut. Significo bietet nicht nur maßgeschneiderte Lösungen und Standardprodukte zur Lizenzierung an, sondern engagiert sich auch für die großen Herausforderungen im Gesundheitswesen, die sich durch Nutzung von innovativen Technologien auf möglichst viele Menschen auswirken. Dies treibt Significos Forschung und Entwicklung, Innovation und Produktentwicklung voran und ist die Grundlage für zukünftige Produkte, wie einer digitalen Therapieplattform für chronische Erkrankungen. Diese Übernahme spiegelt das gemeinsame Engagement wider, mit Hilfe von Technologie die Standards des Gesundheitsmanagements zu verbessern sowie die robuste Innovationspipeline weiter zu beschleunigen."Die Bedeutung dieses Mergers liegt nicht nur in den erweiterten technischen Fähigkeiten, sondern auch in den kulturellen Synergien, die er mit sich bringt", sagt Stefan Pratsch, Director of Engineering bei Piobyte. "Piobytes lebendige und kreative Kultur verschmilzt nahtlos mit Significos nutzerzentrierten Ansatz und schafft ein Umfeld, in dem Innovationen florieren. Diese Kombination wird das Team beleben und es anspornen, Lösungen zu entwickeln, die das Gesundheitswesen erlebbarer, menschlicher und persönlicher machen."Mit der Übernahme des Teams von Piobyte unterstreicht Significo seine Vision, führend im Bereich der Gesundheitssoftware zu sein und die fortschrittlichsten Technologien anzubieten. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung der Menschen, die die Technologie nutzen, und zwar mit den höchsten Standards für Qualität, Performance und Datenschutz."Während wir uns auf eine aufregende neue Phase zu bewegen, gratulieren wir dem Piobyte-Team zu ihrem bemerkenswerten Weg und ihrem bisherigen Erfolg", sagte McCartney. "Gemeinsam gehen wir in eine Zukunft, in der unsere kombinierten Stärken Innovationen im Gesundheitsbereich vorantreiben und einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Menschen haben werden."Über Significo:Significo ist ein Unternehmen für digitale Gesundheitslösungen. Gemeinsam mit Krankenkassen, Versicherungen und Unternehmen gestaltet Significo die Prävention und Versorgung durch Partnerlösungen und Produkte menschlicher. Wir entwickeln nutzerzentrierte Technologien, um die Gesundheitsfürsorge zu einem besseren, transparenteren und angenehmeren Erlebnis für jeden Einzelnen zu machen. Significo gestaltet die digitale Gesundheitslandschaft neu und inspiriert zu positivem Gesundheitsverhalten. Mit Büros in Austin, Berlin und Spanien sind wir stolz auf unser interdisziplinäres Team von Technologen, Designern, Gesundheitsexperten und Visionären. Erfahren Sie mehr unter www.significo.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2169399/4495101/Significo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068328-1&h=556297930&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2169399%2F4495101%2FSignifico_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2169399%2F4495101%2FSignifico_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/significo-ubernimmt-piobyte-und-setzt-seinen-weg-in-der-neudefinition-von-digitalen-gesundheitsprodukten-konsequent-fort-302035085.htmlPressekontakt:Michael Manning,michael@significo.comOriginal-Content von: Significo, übermittelt durch news aktuell