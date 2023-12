Signet Jewelers Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Basierend auf dem Relative Strength Index gilt die Aktie von Signet Jewelers als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Signet Jewelers-Aktie liegt der RSI7-Wert bei 9,48, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, sowie der RSI25-Wert bei 21,88, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Signet Jewelers hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Signet Jewelers eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Signet Jewelers daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Signet Jewelers liegt bei 75 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -27,81 Prozent entspricht. Daher führt die Analyse der Analysten insgesamt zu einer Einstufung von "Neutral".