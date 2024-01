Signet Jewelers Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Signet Jewelers-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 75,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 98,98 USD liegt, was einem Unterschied von +30,8 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, bei einem Wert von 87,12 USD, was einem Unterschied von +13,61 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt erhält die Signet Jewelers-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Grundlage der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Signet Jewelers-Aktie als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen entfällt keine auf "Gut", eine auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten auf 75 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -24,23 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen bezüglich Signet Jewelers ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch bei der Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer erneuten Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen. Insgesamt erhält Signet Jewelers daher in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.