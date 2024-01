Signature Bank-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Signature Bank":

Der Aktienkurs von Signature Bank- Ny hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -99,97 Prozent verzeichnet, was mehr als 111 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Die "Handelsbanken"-Branche erreichte in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 1,49 Prozent, wobei Signature Bank- Ny um 101,46 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Signature Bank- Ny mit 0 Prozent 138,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138 aufweist. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft wird, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Signature Bank- Ny ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Handelsbanken" beträgt 15, daher kann die Aktie aufgrund des niedrigen KGVs als "günstig" bezeichnet werden und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.