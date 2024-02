Signature Bank Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Signature Bank":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Signature Bank-Ny von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Signature Bank-Ny mit einem Wert von 0,06 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsbanken". Dies deutet darauf hin, dass der Wert unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 16,64, was einen Abstand von 100 Prozent zum KGV von Signature Bank-Ny bedeutet. Auf dieser Basis stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die Analystenbewertung ergibt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Signature Bank-Ny-Aktie, 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde, während 0 Bewertungen als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Signature Bank-Ny vor. Zusammengefasst erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) als Indikator aus der technischen Analyse zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 8 liegt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage ist Signature Bank-Ny weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Signature Bank-Ny.