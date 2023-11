Signature Bank Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Signature Bank":

Der Signature Bank- Ny-Kurs wird am 01.11.2023, 08:52 Uhr an der Heimatbörse OTC US mit 0.0111 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Die Aussichten für Signature Bank- Ny haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Signature Bank- Ny-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Signature Bank- Ny schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 138,18 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 138,18 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 0 liegt Signature Bank- Ny unter dem Branchendurchschnitt (100 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 14,59 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.