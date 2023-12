Signature Bank Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Signature Bank":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Signature Bank- Ny liegt der RSI bei 13,62, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 16, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten erhält die Signature Bank- Ny-Aktie die Einschätzung "Gut". Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Signature Bank- Ny vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 124 USD angesiedelt, was auf eine zukünftige Performance von 7645,64 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,6009 USD hinweist. Die Gesamteinschätzung der Analysten wird daher von der Redaktion insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Signature Bank- Ny derzeit 0, was eine negative Differenz von -138,66 Prozent zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Signature Bank- Ny von den Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Signature Bank- Ny bei 0, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,57 liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.