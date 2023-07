Signant erwirbt DSG, um seine eClinical-Lösungssuite für traditionelle und dezentralisierte klinische Studien zu erweitern

Philadelphia (ots/PRNewswire) -PHILADELPHIA, 17. Juli 2023 /PRNewswire/-- Signant Health (https://www.signanthealth.com/), der führende Anbieter der Evidenzgenerierung für moderne klinische Studien, gab heute die Übernahme von DSG – einem führenden Anbieter von Technologien zur elektronischen Datenerfassung (EDC) und direkten Datenerfassung (DDC) innerhalb einer einheitlichen eClinical-Suite für standortbasierte und dezentrale klinische Studien bekannt.Durch die Hinzufügung der Fähigkeiten der DSG-Lösungen bietet Signant seinen Kunden nun mehr Auswahlmöglichkeiten und differenziert sich weiter als führender Anbieter umfassender Digitalisierungslösungen für klinische Studien aller Größen und Arten, die jeweils vollständig durch Wissenschaft, Umfang und betriebliche Expertise unterstützt werden.Das Führungsteam von Signant entschied sich für die DSG auf der Grundlage einer ausführlichen Prüfung ihrer Lösungssuite und erkannte die Möglichkeiten, die in ihren Hauptmerkmalen liegen, einschließlich: (1) Benutzerfreundlichkeit – wobei insbesondere die Standorte positives Feedback gaben; (2) Betriebseffizienz – kombiniert schnelle Studienstartzeiten mit überlegenen Workflow-Tools und SDV-Fähigkeiten (Remote Source Data Verification); (3) Flexibilität – passt sich leicht den Anforderungen der einfachsten und komplexesten Studiendesigns an; und (4) Kundenbegeisterung – unterstützt durch einen aufmerksamen und proaktiven Service Wrapper.Die mehr als 20-jährige Erfahrung und der nachweisliche Erfolg von DSG bei der Betreuung von Biotech-Unternehmen, großen Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstituten (CROs) passen gut zur Strategie und den organisatorischen Zielen von Signant.„Wir glauben, dass DSG das bestgehütete Geheimnis der Branche ist. Wir freuen uns, das DSG-Team bei Signant willkommen zu heißen und damit unsere Produktpalette um umfassende EDC/DDC-Funktionen zu erweitern", sagte Roger Smith, Geschäftsführer von Signant. „Signant und DSG unterstützen das Testökosystem mit Software-, Analyse- und Logistiklösungen, um Studien durchzuführen und Daten über alle Modalitäten hinweg zu generieren und gleichzeitig die Rolle von Prüfern, Sponsoren und Auftragsforschungsinstituten zu vereinfachen und zu unterstützen." Er fügte hinzu: „Die einheitliche Plattform von DSG, einschließlich einer voll funktionsfähigen EDC/DDC-Lösung, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, umfassende End-to-End-Fähigkeiten für eine echte Digitalisierung klinischer Studien anzubieten und standortfreundliche Lösungen zur Unterstützung aller Ebenen der Dezentralisierung von Studien anzubieten."„Mit dieser Übernahme können wir unsere Kunden und ihre Standorte besser als je zuvor unterstützen, indem wir die tiefgreifende operative, regulatorische und wissenschaftliche Erfahrung von Signant sowie ihre globale Größe und Reichweite nutzen", fügte Elias Tharakan, Technischer Leiter von DSG hinzu. „Als ein Unternehmen von Signant Health könnte die DSG nicht begeisterter und optimistischer über die Zukunft der klinischen Forschung und die Fähigkeit von Sponsoren und Standorten sein, optimierte Technologielösungen zu nutzen, um die Anforderungen moderner klinischer Studien zu erfüllen."Weitere Informationen finden Sie unter https://www.signanthealth.com/best-edc.Informationen zu Signant HealthSignant Health ist ein Evidenzgenerierungsunternehmen. Wir konzentrieren uns auf die Nutzung von Software, fundiertem therapeutischem und wissenschaftlichem Wissen und operativem Fachwissen, um qualitativ hochwertige Erkenntnisse für klinische Studien in traditionellen, virtuellen und hybriden Studienmodellen konsistent zu erfassen, zu aggregieren und offenzulegen. Seit mehr als 25 Jahren vertrauen mehr als 600 Sponsoren und CROs aller Größenordnungen – darunter alle Top-20-Pharmaunternehmen – Signant-Lösungen für Remote- und standortbasierte eCOA, eConsent, RTSM, Lieferkettenmanagement und Datenqualitätsanalysen. Erfahren Sie mehr unter www.signanthealth.com.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1202052/Signant_Health_Logo.jpgmedia@signanthealth.comKontakt:Heather Bilinskimedia@signanthealth.com+1 (610) 400-4141View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/signant-erwirbt-dsg-um-seine-eclinical-losungssuite-fur-traditionelle-und-dezentralisierte-klinische-studien-zu-erweitern-301867942.htmlOriginal-Content von: Signant Health, übermittelt durch news aktuell