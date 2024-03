Signal Gold Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Signal Gold beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 25 Punkte, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,5, was auf Neutralität hinweist, und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Signal Gold zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Änderungsrate und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Auch die sozialen Medien reflektieren eine überwiegend positive Stimmung und positive Themen rund um Signal Gold, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für Signal Gold bei 0,17 CAD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,11 CAD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,1 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating für Signal Gold.