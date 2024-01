Signal Gold Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse von Signal Gold zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,22 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,135 CAD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -38,64 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,15 CAD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung bezüglich der Signal Gold-Aktie wurde auch anhand von sozialen Medien untersucht. Die Kommentare waren größtenteils positiv, jedoch dominierten in den letzten Tagen eher neutrale Themen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit 46,67 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Signal Gold.

Die langfristige Stimmungslage wurde ebenfalls untersucht. Die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine negative Änderung der Stimmung festgestellt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Signal Gold die Note "Schlecht" zugeordnet.