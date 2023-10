Signa Sports United Bv Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Signa Sports United wird in technischer Analyse als "schlecht" bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von -96,6 Prozent zur 200-Tage-Linie hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei -86,76 Prozent. Die Anlegerstimmung ist neutral, mit positiven Meinungen auf Plattformen der sozialen Medien, aber auch negativen Diskussionen in den vergangenen Tagen. Der Relative Strength Index (RSI) von 7 Tagen ist neutral, genauso wie der RSI von 25 Tagen. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, aber auch eine Veränderung zum Negativen in Bezug auf die Stimmungsänderung. Insgesamt erhält Signa Sports United eine schlechte Bewertung.

